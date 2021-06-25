Başsavcı Bıçakcı ve Adalet Komisyonu Başkanı Bilgin'den Veda Ziyareti 22 Haziran 2021 Salı

Bayburt'taki görev süreleri dolan Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı ve Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Bilgin, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci'ye veda ziyaretinde bulundular.

Bayburt'taki görev süreleri dolan Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı ve Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Bilgin, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci'ye veda ziyaretinde bulundular.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Bayburt'ta görev yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Cumhuriyet Başsavcısı Bıçakcı ve Adalet Komisyonu Başkanı Bilgin, görev süreleri boyunca sürdürdükleri yakın iş birliği için Başkanımız Pekmezci'ye teşekkür ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkanımız Pekmezci ise Bayburt'a yaptıkları hizmetlerden dolayı Cumhuriyet Başsavcısı Bıçakcı ve Adalet Komisyonu Başkanı Bilgin'e teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Belediye Başkanımız Pekmezci, Bayburt'a yaptıkları hizmetler anısına Cumhuriyet Başsavcısı Bıçakcı ve Adalet Komisyonu Başkanı Bilgin'e plaket takdiminde bulundu.

Kaynak: Habermetre