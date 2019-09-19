Başsavcı Bıçakcı'dan Başkan Pekmezci'ye ziyaret

19.09.2019 11:45

Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye iade-i ziyarette bulundu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Pekmezci, Başsavcı Bıçakcı'ya teşekkür etti. Kurumlar arası işbirliğiyle hizmetleri yürüteceklerini belirten Belediye Başkanı Pekmezci, Bayburt Belediyesi olarak istişare içerisinde bulunacaklarını söyledi.



Misafirperverliğinden ötürü şükranlarını bildiren Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı ise Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye çalışmalarında başarı temennisinde bulundu. - BAYBURT

Kaynak: İHA