Başsavcı Bektaş: Bolu'da pandeminin ilk 3 ayında kadına yönelik şiddet arttı
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Başsavcı Bektaş: Bolu'da pandeminin ilk 3 ayında kadına yönelik şiddet arttı

13.01.2021 17:35 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:39
Başsavcı Bektaş: Bolu'da pandeminin ilk 3 ayında kadına yönelik şiddet arttı

BOLU Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş pandeminin ilk aylarında kadına yönelik şiddetin arttığını belirterek, "Kadına şiddet olaylarında 2020 yılının mart, nisan ve mayıs aylarındaki kapanma döneminde yüzde 50 civarında bir artış oldu.

BOLU Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş pandeminin ilk aylarında kadına yönelik şiddetin arttığını belirterek, "Kadına şiddet olaylarında 2020 yılının mart, nisan ve mayıs aylarındaki kapanma döneminde yüzde 50 civarında bir artış oldu. Ama toplama baktığımız zaman 2020 yılında kadına karşı şiddet suçlarında yüzde 10-15 civarında düşüş oldu" dedi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 2020 yılında kent genelindeki adli olaylar ile ilgili bilgiler vermek için basın toplantısı düzenledi. Bolu Adliyesi'nde düzenlenen toplantıda geçen yılı değerlendiren Başsavcı Bektaş, 2020 yılında adliyeye yansıyan bütün adli olaylarda yüzde 99'dan fazla gelen evrakı, çıkarma başarısı elde ettiklerini söyledi.Pandemi döneminin en yoğun yaşandığı 2020 yılı mart, nisan ve mayıs aylarında kadına karşı şiddet olaylarından yüzde 50 oranında artış yaşandığını belirten Bektaş, "2020 yılında adliyemize yansıyan suçlarda bir önceki yıla göre yüzde 10'luk bir artış oldu. Biz aslında düşüş bekliyorduk ama artış ile karşılaştık. Anayasal düzene karşı işlenen suçlar gibi terör suçlarında adliyemize gelen dosyalarda bir önceki yıla göre yüzde 20-25 düşüş var. Herkesin merak ettiği ve son günlerde sık sık gündeme gelen kadına karşı şiddet olaylarında ise, 2020 yılında mart, nisan ve mayıs aylarındaki kapanma döneminde yüzde 50 civarında bir artış oldu. Ama toplama baktığımız zaman 2020 yılında kadına karşı şiddet suçlarında yüzde 10-15 civarında düşüş oldu. Bu da Bolu adına sevindirici bir durum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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