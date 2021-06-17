Başsavcı Altınay'dan Kaymakam Zeyrek'e veda ziyareti
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Başsavcı Altınay'dan Kaymakam Zeyrek'e veda ziyareti

Başsavcı Altınay'dan Kaymakam Zeyrek'e veda ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'un Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Bitlis'in Güroymak Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Altınay, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek'e veda ziyareti gerçekleştirdi.

Burdur'un Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Bitlis'in Güroymak Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Altınay, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek'e veda ziyareti gerçekleştirdi.

Kaymakam Emre Zeyrek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek 3 yıldır ilçede görev yapan Başsavcı Altınay'a teşekkür etti. Zeyrek, Mahmut Altınay'a yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İlçeden ayrılmadan önceki son resmi ziyaretini Kaymakam Zeyrek'e gerçekleştiren Başsavcı Mahmut Altınay, Bucak Cumhuriyet Başsavcısı olarak hizmetini sürdürecek. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başsavcı Altınay'dan Kaymakam Zeyrek'e veda ziyareti - Haberler
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