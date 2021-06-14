Başsavcı Alan ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tünay'a Veda Yemeği...
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Başsavcı Alan ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tünay'a Veda Yemeği...

Başsavcı Alan ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tünay'a Veda Yemeği...
Habermetre - Haberler | Toplum

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile başka illere atanan, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Tünay için ilimiz üst düzey protokolünün iştirak ettiği bir veda yemeği düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile başka illere atanan, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Tünay için ilimiz üst düzey protokolünün iştirak ettiği bir veda yemeği düzenlendi.

Düzenlenen veda yemeğine Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can ile birlikte Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Milletvekili Sabri Öztürk ve Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da katıldılar.

Kaynak: Habermetre

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