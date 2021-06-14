Başsavcı Alan ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tünay'a Veda Yemeği...

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile başka illere atanan, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Tünay için ilimiz üst düzey protokolünün iştirak ettiği bir veda yemeği düzenlendi.