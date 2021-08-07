Başsağlığı (Reis Polat)

Ağustos - 2021 - DUYURULAR { 8 } Başsağlığı (Reis Polat)Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2021-2022 Güz Yarıyılı İlanıYaz Okulu Eğitimi Hakkında DuyuruSivas Cumhuriyet Üniversitesini Neden Tercih Etmeliyiz?

Ağustos - 2021 - DUYURULAR { 8 } Başsağlığı (Reis Polat)Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2021-2022 Güz Yarıyılı İlanıYaz Okulu Eğitimi Hakkında DuyuruSivas Cumhuriyet Üniversitesini Neden Tercih Etmeliyiz? Harcama Birimlerinin Dikkatine Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Kontenjanları Hakkında Duyuru Öğretim Elemanı Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları Duyurusu (Güncelleme) Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavı DuyurusuEğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kontenjan Kılavuzu İlanı Temmuz - 2021 - DUYURULAR { 16 } (Güncelleme) Eğitim Fakültesi Özel Yetenek Sınav Kılavuzu DuyurusuSosyal Bilimler Enstitüsü 2021-2022 Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alım İlanıBaşsağlığı (Bilal Deliser'in Babası)Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı DuyurusuYatay Geçiş Esaslari, Kontenjanları ve TakvimiKurumsal Mali Durum Beklentiler RaporuBaşsağlığı (Fatih Şimşek'in Babası)2. Uluslararası Kanser Günleri DuyurusuElektrik KesintisiBaşsağlığı (Veli Yılmaz'ın Annesi)Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları Hakkında DuyuruKPSS 2021/1 Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleşen Adaylardan İstenen Belgelere İlişkin DuyuruElektrik KesintisiPersonel Yemekhanesi Hakkında DuyuruEBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) DuyurusuÖğretim Elemanı Alım İlanıCÜYÖS 2021 Sınav Giriş Belgeleri Erişime AçılmıştırVeda Yemeği (Prof. Dr. Fatih Mehmet Dervişoğlu)Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınav Kılavuzu DuyurusuBaşsağlığı (Serap Keskinbalta'nın Babası, Mehmet Ali Keskinbalta'nın Kayınbabası)CÜSEM Kursları Haziran - 2021 - DUYURULAR { 16 } Konut Tahsis (D Blok 1 Numara, L Blok 8 numaralı )2021-YKS Hakkında Duyuru 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021 - TUS) 1. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Atananların DuyurusuÇok Amaçlı Salon Hizmet Vermeye BaşladıIII. Uluslararası Coğrafya Eğitimi KongresiSivas Cumhuriyet Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi KurulduAkademik Performans Destek Ödülleri (APED) Başvuruları Kesin Sonuçları Başsağlığı (Harun Sayan'ın Annesi)Akademik Performans Destek Ödülleri (APED) Başvuruları Sonuçları (Güncel)Sözleşmeli Personel Alım Sonucu (Yedek Adaylardan Yerleşenler)Maaş Promosyon İhalesi Hakkında Duyuru Datastream & EIKON Veritabanı Hakkında DuyuruBoş Lojman Duyurusu (L Blok 8 Numara, D Blok 1 Numara)Başsağlığı (Doç. Dr. Çağlar Yıldız'ın Babası)Maaş Kartı DağıtımıBahar Yarıyılı Final Sınavları Hakkında Duyuru2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) İç Hastalıkları (2. Grup) Yerleştirme Sonuçları1. Enerji Günleri Sempozyumu DuyurusuSözleşmeli Personel Alım Sonucu (Yedek Adaylardan Yerleşenler)2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS) 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Başvuranların DuyurusuMaaş Mutemetlerinin Dikkatine Mayıs - 2021 - DUYURULAR { 16 } Maaş Kartı Almayanlar Hakkında DuyuruKan Bağışı Duyurusu Gerçekleştirme Görevlileri DikkatineMaaş Kartı Almayanlar Hakkında Duyuru Dr. Öğr. Üyesi Netice Duman'a En Çok Beğenilen Bildiri ÖdülüBaşsağlığı (Prof. Dr. Emel Özkaya'nın Annesi)Başsağlığı (Necati Sayan'ın Oğlu)Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Sempozyumu Yapı Kredi Bankası Kart Ücretleri Hakkında DuyuruBaşsağlığı (Hilal Karataş'ın Kayınpederi)MAAŞ KARTI DAĞITIM TAKVİMİ"Uzaktan Uzağa, Gönülden Gönülle Eğitim" Online Sergi Duyurusu e-Transkript Belgesi DuyurusuBaşsağlığı (Doç. Dr. Fatih Karakuş'un Babası)Uluslararası Çalıştay/ ASASE2021 DuyurusuHatim Programı (Prof. Dr. Murat Sarıkaya)2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS) 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Atananların Duyurusu2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) 1. Grup Yerleştirme SonuçlarıAra Sınav Mazeret Sınavı DuyurusuBaşsağlığı (Prof. Dr. Murat Sarıkaya)Akademik Performans Destek ÖdülleriEBYS HakkındaBaşsağlığı (Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Yancı'nın Babası)

Kaynak: Habermetre