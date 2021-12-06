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Başsağlığı Mesajı Yeni

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Başsağlığı Mesajı Yeni

Şanlıurfa'da vatani görevini yapan hemşehrimiz Er Zeki Mert IŞIK'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Zeki Mert IŞIK'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa'da vatani görevini yapan hemşehrimiz Er Zeki Mert IŞIK'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Zeki Mert IŞIK'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

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