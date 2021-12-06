Başsağlığı Mesajı Yeni

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa'da vatani görevini yapan hemşehrimiz Er Zeki Mert IŞIK'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Zeki Mert IŞIK'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

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