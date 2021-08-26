Başsağlığı 15-02-2021
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Başsağlığı 15-02-2021

Başsağlığı 15-02-2021
Habermetre - Haberler | Toplum

HaberlerÜniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda görev yapan Temizlik Personeli Şükriye UPÇİN' in babası ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde görev yapan Bilgisayar İşletmeni Aziz UPÇİN' in kayınpederi Ahmet KAÇAR vefat etmiştir.

NKÜ - HaberlerÜniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda görev yapan Temizlik Personeli Şükriye UPÇİN' in babası ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde görev yapan Bilgisayar İşletmeni Aziz UPÇİN' in kayınpederi Ahmet KAÇAR vefat etmiştir. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Bıyıkali Köyünde defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.

Kaynak: Habermetre

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Başsağlığı 15-02-2021 - Haberler
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