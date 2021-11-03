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Başsağlığı 08-02-2021

Habermetre - Haberler | Toplum
Başsağlığı 08-02-2021

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi ?Gıda Mühendisliği ?Bölümü? öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan DAĞLIOĞLU'nun babası ve Emekli Dr. Öğr. Üyesi Figen DAĞLIOĞLU'nun kayınpederi Nuri DAĞLIOĞLU, 05. 02. 2021 tarihinde Silivri'de vefat etmiştir.

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi?Gıda Mühendisliği ?Bölümü? öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan DAĞLIOĞLU'nun babası ve Emekli Dr. Öğr. Üyesi Figen DAĞLIOĞLU'nun kayınpederi Nuri DAĞLIOĞLU, 05. 02. 2021 tarihinde Silivri'de vefat etmiştir.

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