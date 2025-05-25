Başrollerinde Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin olduğu "Canım Kardeşim" adlı filmde, en büyük isteği eve bir televizyon alınması olan Kahraman adlı çoc

Başrollerinde Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin olduğu 'Canım Kardeşim' adlı filmde, en büyük isteği eve bir televizyon alınması olan Kahraman adlı çoc
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Başrollerinde Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin olduğu "Canım Kardeşim" adlı filmde, en büyük isteği eve bir televizyon alınması olan Kahraman adlı çocuk karakteri kim canlandırmıştır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Başrollerinde Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin olduğu "Canım Kardeşim" adlı filmde, en büyük isteği eve bir televizyon alınması olan Kahraman adlı çocuk karakteri kim canlandırmıştır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Başrollerinde Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin olduğu "Canım Kardeşim" adlı filmde, en büyük isteği eve bir televizyon alınması olan Kahraman adlı çocuk karakteri kim canlandırmıştır?

BAŞROLLERİNDE TARIK AKAN VE HALİT AKÇATEPE'NİN OLDUĞU "CANIM KARDEŞİM" ADLI FİLMDE, EN BÜYÜK İSTEĞİ EVE BİR TELEVİZYON ALINMASI OLAN KAHRAMAN ADLI ÇOCUK KARAKTERİ KİM CANLANDIRMIŞTIR?

A: Elif İnci

B: İlker İnanoğlu

C: Kahraman Kıral

D: Sezer İnanoğlu

Cevap: C

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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