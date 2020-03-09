Başroldeki kadınlar ile kahkaha zamanı Ken Ludwig'in yazdığı, Ekin Tunçay Turan'ın dilimize çevirdiği, Çağlar İşgören'in yönettiği Başroldeki Kadınlar mart ayına bol kahkahalı bir başlangıç yaptı.

Sahne Tozu Tiyatrosu oyuncularının rol aldığı oyun, başladığı andan final sahnesine kadar seyircileri durmaksızın güldürdü.

Çağlar İşgören tarafından uyarlanarak sahnelenen Başroldeki Kadınlar seyircilerin büyük beğenisini topladı. Oyun, kahkaha ve alkışlar eşliğinde sahnelendi.

HALDUN DORMEN SAHNESİ ŞEHİR DIŞINDAN GELEN SEYİRCİLERİ DE AĞIRLIYOR

İzmir seyircisinin beğenerek izlediği Sahne Tozu Tiyatrosu oyunları İzmir dışından da ilgi görüyor. Başroldeki Kadınlar oyununun programa dahil edilmesiyle birlikte İzmir dışından rezervasyonlar yapılmaya başlandı.

Gülmekten bayıltan oyunun konusu ise şöyle; "Nuri ve Necati İstanbullu iki oyuncudur ve İzmir'de başarısız bir turnenin ortasındadır. Hiç paraları olmayan bu iki oyuncu için tam her şey bitti derken bir gazete haberiyle hayatları birden değişir."

Başroldeki Kadınlar mart ayı boyunca Haldun Dormen Sahnesi'nde seyirci ile buluşmaya devam edecek. Oyun, cuma cumartesi 20.00' de, pazar günü ise 14.00' te sahneleniyor.

Kaynak: Bültenler