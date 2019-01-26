Başrol Oyuncusu Tekerlekli Sandalyeyle Sahne Aldı

Trabzon Devlet Tiyatrosunun "Ben Ödüyorum" adlı oyununun sahnelenmesinden önce merdivenden düşen başrol oyuncusu tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı.

Tiyatro ekibi, oyunu sahnelenmek üzere Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'ne geldi. Başrol oyuncusu Ceyhun Gen, oyuna yaklaşık yarım saat kala sahnenin merdivenlerinden inerken dengesini kaybederek yere düştü.

112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye sevk edilen Gen'in, bacağında kas yırtılması oluştuğu tespit edildi.

Oyuncu Gen, perdenin kapanmaması amacıyla tekerlekli sandalyeyle sahneye çıkma kararı aldı.

"Ben Ödüyorum" adlı oyun, yaklaşık 20 dakikalık gecikmeyle izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Tiyatro oyuncusu Ceyhun Gen, gazetecilere yaptığı açıklamada, oyun öncesi talihsiz bir kaza geçirdiğini belirterek "Ordulu seyirciyi mağdur etmemek ve perdeyi kapatmamak adına arkadaşlarımın da büyük desteği sayesinde, doktor kontrolünde tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktık. Ordu seyircisine oyunumuzu sunmaya çalıştık. Onlar da büyük özveri ve sabır gösterdi. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü ve oyuncusu Elvan Saliha Karahasan, sahne öncesi Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'u konuya ilişkin bilgilendirdiklerini söyledi.

Kurt'un değerlendirmesi ve inisiyatifiyle sahne aldıklarını dile getiren Karahasan, "Devlet Tiyatroları, elimizden geldiğince sesimiz, soluğumuz, nefesimiz yettiğince oyunumuzu seyirciyle buluşturmak gibi bir prensip ve sorumluluk içerisindedir. Bu konuda da Ankara'da da bir arkadaşımız, yaşadığı sorunla seyirciyle buluştu. 'Yaşasın sanat, yaşasın tiyatro ve yaşasın sanata değer veren seyirci' diyoruz." diye konuştu.

Yönetmen yardımcısı ve oyuncu Emre Ön de Ordu seyircisinin kendilerini yalnız bırakmadığını vurgulayarak "Oyuna geç başlayıp geç bitirmemize rağmen salonu terk etmediler. Bizi herkes ayakta alkışladı. Bizim için çok değerli bir şey." ifadelerini kullandı.

Yves Jamiaque'nin yazdığı, Hüseyin Mevsim'in çevirisini yaptığı ve Vladlen Alexandrov'un yönettiği oyunda, Ceyhun Gen, Elvan Saliha Karahasan, Emre Ön, Rümeysa Gülendam Sağlam, Ogün Kılıç, Ayşe Natır ve Elif Tuğçe Balaban rol alıyor.

İki perdelik eserin yönetmen yardımcılığını Emre Ön, dekor tasarımını Vladlen Alexandrov, kostüm tasarımını Fatma Sarıkurt, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini ise Kaan Uzuner üstleniyor.

Kaynak: AA