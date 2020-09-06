Başrahip Tatul Anuşyan: "Devletimizin sunduğu imkanlarla her sene burada ayin yapıyoruz"
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Başrahip Tatul Anuşyan: "Devletimizin sunduğu imkanlarla her sene burada ayin yapıyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede bu yıl 8'incisi düzenlenen ayin başladı.

06.09.2020 15:43 | Son Güncelleme: 06.09.2020 15:48

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede bu yıl 8'incisi düzenlenen ayin başladı.

Ayine katılmak üzere kente gelenler, Gevaş İskelesi'nde gerekli kontrollerin yapılmasının ardından teknelerle adaya götürüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sadece 25 kişinin alındığı adada Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, beraberindeki din adamları Peder Şirvan Mürzyan ve Kıdemli Peder Kırikor Damatyan ile adaya geldi.

Bir süre ziyaretçilerle sohbet eden Maşalyan, daha sonra kilisede gerçekleştirilen ayini yönetti.

Ayini, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Gevaş Kaymakamı Hamit Genç, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ izledi

Ayin öncesi gazetecilere açıklama yapan başrahip Tatul Anuşyan, 2010'dan bu yana her yıl ayin için kente geldiklerini söyledi.

Surp Haç Kilisesi'nin sadece Ermeni cemaati için değil tüm dünya için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Anuşyan, şunları kaydetti:

"Bu kilise, bu coğrafyanın bir şaheseri. Dünyanın göz bebeği, Anadolu'muzdaki zenginliklerimizden bir tanesi. Dünya için önemli bir miras. Böyle bir mekanda bulunmak bize gurur veriyor. Devletimizin sunduğu imkanlarla her sene burada ayin yapıyoruz."

Başrahip Tatul Anuşyan: 'Devletimizin sunduğu imkanlarla her sene burada ayin yapıyoruz'

Kaynak: AA

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