Basra Körfezi'nde tankerin gövdesinde mayın tespit edildi
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Basra Körfezi'nde tankerin gövdesinde mayın tespit edildi

01.01.2021 16:08 | Son Güncelleme: 01.01.2021 16:12
Basra Körfezi'nde tankerin gövdesinde mayın tespit edildi

Irak ordusu, Basra Körfezi'nde bir tankerin gövdesinde yapışan mayın tespit edildiğini ve uluslararası sulardaki petrol tankerinin tahliye edildiğini duyurdu.

Irak ordusu, Basra Körfezi'nde  bir tankerin gövdesinde yapışan mayın tespit edildiğini ve  uluslararası sulardaki petrol tankerinin tahliye edildiğini duyurdu.

Basra Körfezi'nde mayın paniği hareketli dakikalara neden oldu. Irak ordusu, Basra Körfezi'nde bir mayına bağlı olduğuna inanılan bir nesneyi keşfettikten sonra uluslararası sulardaki bir petrol tankerinin tahliye edildiğini duyurdu. Irak ordusu yaptığı açıklamada,  Basra Körfezi'nin  52 km açıkta, Pola Monravia adlı tankerin gövdesine yapışan mayın tespit edildiğini, olay yerine çok sayıda mayın imha ekiplerinin sevkedildiğini belirtti. Iraklı yetkililer, olay yerine gelen mayın imha ekiplerinin gemiyi güvenli hale getirmek için tahliye çalışması gerçekleştirildiğini ifade etti. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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