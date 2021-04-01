Basra Körfezi'nde sular ısınıyor! Biden Basra Körfezi'ndeki patriotları kaldırılıyor
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Basra Körfezi'nde sular ısınıyor! Biden Basra Körfezi'ndeki patriotları kaldırılıyor

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Basra Körfezi'nde sular ısınıyor! Biden Basra Körfezi'ndeki patriotları kaldırılıyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın Basra Körfezi'nde ABD Savunma Bakanlığı'na atriot hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere birçok askeri donanımın ve kuvvetin bölgeden kaldırılması yönünde talimat verdiği ifade edildi.

Wall Street Journal, ABD Başkanı Joe Biden'ın Basra Körfezi'nde bulunan Patriot hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere birçok askeri donanımın ve kuvvetin bölgeden kaldırılması yönünde ABD Savunma Bakanlığı'na talimat verdiğini yazdı. all Street Journal, Biden'ın Basra Körfezi'nde bulunan Patriot hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere birçok askeri donanımın ve kuvvetin bölgeden kaldırılması yönünde ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) talimat verdiğini öne sürdü.

WSJ haberde üst düzey yetkililere atıfta bulunurken, Pentagon'un 1'i Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde olmak üzere 3 Patriot sistemini bölgeden kaldırdığını ifade etti. Haberde, Pentagon'un bir uçak gemisini, gözetleme sistemlerini ve birçok askeri kuvveti Ortadoğu'nun dışına taşıdığı belirtildi.

ABD basını, ABD Başkanı Joe Biden'ın Basra Körfezi'nde bulunan Patriot hava savunma sistemlerinin kaldırılması talimatı verdiğini öne sürdü. Wall Street Journal, Biden'ın Basra Körfezi'nde bulunan Patriot hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere birçok askeri donanımın ve kuvvetin bölgeden kaldırılması yönünde ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) talimat verdiğini öne sürdü.

WSJ haberde üst düzey yetkililere atıfta bulunurken, Pentagon'un 1'i Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde olmak üzere 3 Patriot sistemini bölgeden kaldırdığını ifade etti. Haberde, Pentagon'un bir uçak gemisini, gözetleme sistemlerini ve birçok askeri kuvveti Ortadoğu'nun dışına taşıdığı belirtildi.

KUVVETLER RUSYA VE ÇİN'E KARŞI KONUŞLANDIRILABİLİRLER

Haberde, Pentagon'un Orta Doğu'dan çektiği donanımların ve kuvvetlerin bir kısmını başlıca küresel rakipleri olarak gördüğü iki ülke olan Rusya ve Çin'e karşı yeniden konuşlandırılabileceği belirtildi. Haberde ayrıca, ABD'li yetkililerin daha fazla donanımı ve kuvveti bölgeden çıkarmayı gözden geçirdiği ifade edildi.

SUUDİ ARABİSTAN KENDİ TOPRAKLARINI SAVUNMALI

Askeri ekipmanların bölgeden çıkarılmasının bir diğer nedeni olarak ise, ABD'nin Suudi Arabistan'dan kendi topraklarını savunma yükünü daha fazla üstlenmesini istemesi olarak gösterildi. Pentagon'un Suudi Arabistan'daki stratejik noktalar ile petrol tesislerin korunmasına yardımcı olacak yolları araştırmak için bir ekip oluşturduğu ifade edilen haberde ayrıca, yardım seçenekleri arasında hava savunma sistemi satışı, genişletilmiş istihbarat paylaşımı ve ek askeri eğitim gibi başlıkların yer aldığı belirtildi.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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