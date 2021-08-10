Basra Körfezi'nde İran'a ait Hark Adası'ndaki bir petrokimya tesisinde yangın çıktı
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Basra Körfezi'nde İran'a ait Hark Adası'ndaki bir petrokimya tesisinde yangın çıktı

Basra Körfezi'nde İran'a ait Hark Adası'ndaki bir petrokimya tesisinde yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

Basra Körfezi'nde yer alan İran'a ait Hark Adası'ndaki bir petrokimya tesisinde yangın çıktığı bildirildi.

Basra Körfezi'nde yer alan İran'a ait Hark Adası'ndaki bir petrokimya tesisinde yangın çıktığı bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hark Adası'ndaki petrokimya tesisinin yakıt tankları, sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Olayın ardından yakıt tanklarının boşaltıldığı, saatler süren söndürme çalışmalarıyla yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Can kaybına yol açmayan yangının neden çıktığına dair soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İran'ın güneybatısındaki Buşehr eyaletine 57 kilometre uzaklıkta Basra Körfezi'nin kuzeyinde yer alan Hark Adası, ülkedeki petrolün ihraç edildiği en önemli terminallerden biri olarak kullanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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