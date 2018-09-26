Basra'daki Su Zehirlenmesinden Milletvekili de Payını Aldı

Basra'daki su zehirlenmesi vakasından milletvekilleri de payını aldı. Basra milletvekili zehirlendiği için meclisin oturumuna katılamadığını söyledi.

Hadi el-Amiri başkanlığındaki Fetih İttifakı Basra Milletvekili İntisar el-Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, kentte aylardır devam eden kirli içme suyundan etkilendiğini belirterek, zehirlenme vakası nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve dünkü meclis oturumuna katılamadığını bildirdi. Özellikle kentin kuzey bölgelerinde meydana gelen su zehirlenme vakasının arttığını söyleyen el-Musevi söz konusu bölgede 4 günde bir suların aktığını ve akan sularda da tuz oranı yüksek olması nedeniyle birçok kimsede bakteri hastalıklara yol açtığını vurguladı. Dün düzenlenen Irak Meclisi oturumuna zehirlendiği için katılamadığını ifade eden Basra Milletvekili, hükümeti kentteki sıkıntılara çözüm bulmak için acilen harekete geçmeye çağırdı.

Aylardır kamu hizmetlerinin yetersizliği ve yolsuzluklara karşı protesto gösterilerine sahne olan petrol zengini Basra kentinde, Irak İnsan Hakları Komiserliği verilerine göre 70 binden fazla kişi su zehirlenmesi vakasıyla hastaneye kaldırıldı. - ERBİL