Basra'daki Göstericiler Dağıtıldı

Irak güçlerinin Basra kentinde kamu hizmetlerindeki olumsuz durum, işsizlik ve yolsuzluk gibi nedenlerle düzenlenen gösterileri güç kullanarak dağıttığı belirtildi.

AA muhabirine konuşan Teğmen Muhammed Halef, ordu ve acil müdahale güçlerinden oluşan ortak kuvvetlerin yüzlerce göstericiyi Ummu Kasr Limanı önünde dağıttığını söyledi.

Teğmen Halef, onlarca göstericinin güvenlik güçlerine taş attığı gerekçesiyle gözaltına alındığını, 3 güvenlik görevlisinin taş atılması sonucu yaralandığını, göstericilerden ise yaralananların olmadığını aktardı.

Öte yandan Irak meclisine bağlı İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi tarafından Basra'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Ofis Müdürü Mehdi et-Temimi, Irak'ın imzaladığı uluslararası sözleşmelerin, emniyet güçlerine belirli sınırlar içinde ateşli silah kullanma hakkının olduğunu dile getirdi.

Temimi, bazı güvenlik güçlerinin göstericilere karşı cop ve sopa gibi araçlarla aşırı güç kullandığının tespit edildiğini kaydetti.

Irak'ın tek gelir kaynağı ham petrol ihracatının büyük bir kısmını tedarik eden güneydeki Basra vilayetinde, 8 Temmuz pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef'e, son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.



Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.