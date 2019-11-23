Basra'da güvenlik güçlerine el bombalı saldırı: 6 yaralı
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Basra'da güvenlik güçlerine el bombalı saldırı: 6 yaralı

Irak'ta valilik binasını koruyan güvenlik güçlerine el bombası atılması sonucu en az 6 kişi yaralandı.

23.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:11
Basra'da güvenlik güçlerine el bombalı saldırı: 6 yaralı

'ta valilik binasını koruyan güvenlik güçlerine el bombası atılması sonucu en az 6 kişi yaralandı.


Irak'ta hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Ülkenin güneyinde bulunan kentinde valilik binasını koruyan güvenlik güçlerine el bombası atılması sonucu en az 6 kişi yaralandı. Yaralananların arasında protestocuların da olduğu belirtildi.


Öte yandan, Bağdat'ta da devam eden çatışmalarda güvenlik güçlerinden biri atılan molotof ile yaralandı. Bağdat'taki Ticaret Odası yakınındaki dükkanlardan biri de ateşe verildi. - BASRA

Kaynak: İHA
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