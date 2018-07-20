- Basra'da gösteriler devam ederken, Bağdat'ta gösteri hazırlığı

ERBİL - Irak'ın Basra kentinde halkın düzenlediği gösteriler devam ederken, Bağdat'ta gösteri hazırlığı yapılıyor.

Irak'ın güneyinde işsizlik, kamu hizmetlerinin yetersizliği ve yolsuzluk protestoları devam ederken sosyal medyada başkent bu akşam Bağdat'ta gösteri yapmak için çağrılar yapılıyor.

Gösterilerin ilk başladığı Basra kentinde yüzlerce gösterici yine sokağa dökülerek hükümet karşıtı sloganlar attı. Kent merkezindeki gösteriler olaysız devam ediyor. Misan kentinde ise göstericiler Irak - İran arasındaki el-Müşeyib sınır kapısına giden yolu kapattı.

Bugün başkent Bağdat'ta büyük bir gösteri yapılması bekleniyor. Soysal medya üzerinden gösteri çağrıları yapan aktivsitler gösterinin ülkenin geneline yayılması isteğinde bulundu.

Öte yandan, Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Necef, Müsenna ve Misan illerinde gözaltına alınan göstericilerden 336'sı serbest bırakıldığını duyurdu.