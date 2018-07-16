Basque Dünya Aşçılık Ödülleri Finalinde Bir Türk

Finale kalan Ebru Baybara Demir, 100 bin Euro'luk ödülü kazanırsa Mardin'de kadınlara ve gençlere meslek edindirmek ve geleneksel mutfak kültürünün devamlılığını sağlamak için gastronomi enstitüsü projesini hayata geçireceğini söylüyor.
16 Temmuz 2018 Pazartesi 00:13
Finale kalan Ebru Baybara Demir, 100 bin Euro'luk ödülü kazanırsa Mardin'de kadınlara ve gençlere meslek edindirmek ve geleneksel mutfak kültürünün devamlılığını sağlamak için gastronomi enstitüsü projesini hayata geçireceğini söylüyor.