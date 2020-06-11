Başpiskopos'tan ABD Başkanı Trump'a "derin Amerika" uyarısı
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Başpiskopos'tan ABD Başkanı Trump'a "derin Amerika" uyarısı

ABD'de George Floyd'un öldürülmesiyle başlayan ve birçok kente yayılan eylemlerin yankıları sürüyor.

Başpiskopos'tan ABD Başkanı Trump'a
11.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:37

ABD'de George Floyd'un öldürülmesiyle başlayan ve birçok kente yayılan eylemlerin yankıları sürüyor. Washington yönetimi, olaylardan Antifa ve diğer sol örgütleri sorumlu tutarken, Katolik Kilisesi'nin ABD'deki Başpiskoposu Carlo Maria Vigano, ABD Başkanı Donald Trump'a gönderdiği mektupta, 'Siyah Yaşamlar Önemlidir' protestolarının arkasında 'Amerikan derin devleti ve derin kilise var' uyarısında bulundu.

ABD'nin Minneapolis şehrinde George Floyd adlı bir siyahın polis tarafından gözaltına alınırken nefessiz bırakılarak hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar ülke geneline yayıldı. Washington yönetimi, olaylardan Antifa ve diğer sol örgütleri sorumlu tutarken, Katolik Kilisesi'nin ABD'deki Başpiskoposu Carlo Maria Vigano'dan kritik bir iddia geldi. Katolik Kilisesi'nin ABD'deki Başpiskoposu Carlo Maria Vigano, ABD Başkanı Donald Trump'a mektup yazarak 'Siyah Yaşamlar Önemlidir' protestolarının arkasında 'Bazı gizli dini yapıların ve Amerikan derin devletinin' olduğunu iddia etti.

BAŞPSİKOPOSTAN TRUMP'A DARBE UYARISI

ABD Başkanı Trump ise Başpiskoposun mektubunu 'olağanüstü' olarak niteledirerek, kendisine gönderilen mektuptan dolayı onur duyduğunu ifade etti. Başpiskopos Vigano mektubunda, koronavirüs salgınını ve ırkçılık karşıtı protestoları iki karşıt tarafın çatışması olarak değerlendirdi. Vigano, bu iki tarafı ise 'Işığın ve Karanlığın Çocukları' olarak isimlendirdi.

"PROTESTONUN ARKASINDA KARANLIĞIN ÇOCUKLARI  VAR" 

Vigano, Trump'a seslenerek "Toplumda, Sayın Başkan, bu iki karşı gerçeklik, tıpkı Tanrı ve Şeytan'ın ebedi düşman olmaları gibi sonsuz düşmanlar olarak var olur" dedi. Başpiskopos Vigano yazdığı mektupta "Karanlığın çocuklarını 'derin devlet' olarak tanımlayabiliriz, size karşı şiddetli bir savaş yürütmektedirler. Dikkat edin" ifadelerini kullandı.  

MASONLARIN KULLANDIĞI ATASÖZÜYLE ANLATTI

Başpiskopos Vigano, mektubunda ABD'de ve bazı Avrupa ülkelerinde devam eden ırkçılık karşıtı protestoların arkasında sözde karanlığın çocuklarının faaliyetleri olduğunu belirtti. Vigano bu faaliyetleri Masonlara ait bir atasözü olduğunu ileri sürdüğü 'Şeytanın Formülü' olarak adlandırılan 'Solve et Coagula' olarak nitelendirdi.

"OLAYLARIN İÇİNDE DERİN KİLİSE DE VAR"

Vigano, Trump'ı uyarmak için yazdığı mektubunda ABD'deki protestoların arkasında 'derin devletin' yanı sıra 'derin kilise' olduğunu da ileri sürdü. Trump ise Başpiskopos Vigano'nun mektubunu alıntı yaparak 'olağanüstü' bir mektup olarak övdü. Mektubu almaktan onur duyduğunu belirten Trump, mektubu herkesin okumasını için sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.    


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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