Başpiskopos II. Hrisostomos'un tarihi binaları yıktırması, Rum kesiminde tepkiyle karşılandı
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Başpiskopos II. Hrisostomos'un tarihi binaları yıktırması, Rum kesiminde tepkiyle karşılandı

03.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:41
Başpiskopos II. Hrisostomos'un tarihi binaları yıktırması, Rum kesiminde tepkiyle karşılandı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos'un, Lefkoşa'da surlar içerisinde inşa edilen bir katedralin etrafında yer alan ve "koruma altındaki bina" statüsü taşıyan dört binayı Lefkoşa Rum Belediyesinin izni olmadan yıktırması, tartışmaya sebep oldu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos'un, Lefkoşa'da surlar içerisinde inşa edilen bir katedralin etrafında yer alan ve "koruma altındaki bina" statüsü taşıyan dört binayı Lefkoşa Rum Belediyesinin izni olmadan yıktırması, tartışmaya sebep oldu.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Başpiskopos II. Hrisostomos'un Lefkoşa'da bulunan ve tarihi eser oldukları gerekçesiyle koruma altında bulunan dört tarihi binayı "tehlike arz ettikleri" gerekçesiyle izinsiz bir şekilde buldozerlerle yıktırması, ülkede infial yarattı.

Başpiskoposluk, söz konusu binaların da Başpiskoposluğa ait olduğunu ve bölgeye katedral inşa edileceğini açıkladı.

Tarihi binaların yıkılması, başta Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis olmak üzere birçok kesimden tepki çekti.

Yorgacis, konuya ilişkin açıklamasında, "İsokratous Sokağı'nda" bulunan ve koruma altında olan binaların belediye tarafından güçlendirme ve restorasyon işlemlerinin daha önce yapıldığını, söz konusu binaların belediye veya herhangi bir kurumdan izin alınmadan yıkıldığını ve bu eylemin mevcut yasalara aykırı olduğunu açıkladı.

DİSİ, AKEL, DİKO, EDEK ve diğer partilerin de yaptıkları açıklamalarda, Kıbrıs'ın kültürel mirasını koruması gereken kilisenin tam aksi bir eylem gerçekleştirdiğine vurgu yapılarak, gerekli tüm yasal prosedürlerin izlenmesi çağrısında bulunuldu.

Binaların "manzaraya engel oldukları için yıkıldığı" bilgisine ulaşıldığı ve bunun kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Rum makamlarına "Başpiskoposluğa tepki göster" çağrısı

Cyprus Mail gazetesinde bugün yayımlanan bir makalede, koruma altındaki binaların Başpiskoposluk tarafından hukuka aykırı bir şekilde yıkılmasının Rum tarafındaki tüm kesimler tarafından öfkeyle karşılandığı belirtildi.

Makalede, bu işlemin "suç" ve "kültüre karşı yapılmış bir saldırı" olduğu ifade edildi.

Binaları yıkmak yerine, sahipleri tarafından yenilenmesinin ve restore edilmesinin daha doğru olacağının vurgulandığı makalede, yıkılan binaların yeni katedralin inşasına engel olmadığı da kaydedildi.

Makalede, yetkili makamların kilisenin yasaların üstünde olmadığını göstermek açısından Başpiskoposluğa şiddetle tepki göstermesi gerektiği de vurgulandı.

Başpiskopos'tan yıkılan evleri inşa etme sözü

Associated Press ajansının haberine göre de Rum Ortodoks Kilisesi, yapım aşamasında olan bir katedralin yanında bulunan ve kısmen yıkılan tarihi evleri yeniden inşa etme sözü verdi.

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos'un ofisinden yapılan açıklamada, Hrisostomos'un, Lefkoşa Rum Belediyesi yetkililerine, yıkılan evleri eski haline getirme sözü içeren bir mektup gönderdiği kaydedildi.

Başsavcı George Savvides ise takip edilecek herhangi bir yasal süreç olup olmadığına dair konuyu inceleyeceğini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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