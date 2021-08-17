Başpehlivanlardan Pamukkale yağlı güreşlerine davet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başpehlivanlardan Pamukkale yağlı güreşlerine davet

Başpehlivanlardan Pamukkale yağlı güreşlerine davet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Pamukkale Belediyesinin düzenlediği Pamukkale Yağlı Güreşleri'ne katılacak olan başpehlivanlar Denizlili güreş severlere davet etti.

Pamukkale Belediyesinin düzenlediği Pamukkale Yağlı Güreşleri'ne katılacak olan başpehlivanlar Denizlili güreş severlere davet etti. Altın kemerli başpehlivanlar, "22 Ağustos 2021 Pazar günü Denizli Atatürk Stadı'nda buluşalım" davetini yaptı.

Pamukkale Belediyesi'nin en büyük organizasyonlarından biri olan Pamukkale Yağlı Güreşleri için geri sayım devam ediyor. 22 Ağustos 2021 Pazar Günü Denizli Atatürk Stadı'nda gerçekleşecek olan güreşlere 38'i başpehlivan 500 güreşçi katılacak. Bu önemli organizasyona katılacak olan altın kemerli başpehlivanlar Denizlili güreş severleri Pamukkale Yağlı Güreşleri'ni izlemeye davet etti. Başpehlivanlar, "Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde heyecan yüksek olacak. Denizli Atatürk Stadı'nda 22 Ağustos'ta yapılacak olan güreşlerde sizleri tribünlerde görmek bizleri mutlu edecek. İlk kez şehir merkezinde düzenlenecek olan güreşlere katılıp bizlere destek vermeniz bizim için çok önemli. Tüm Denizlili güreş severleri Pazar günü bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Pamukkale Yağlı Güreşleri'nin hazırlıklarının hızla devam ettiğini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Hafta sonundaki güreşlerimizde büyük heyecan yaşanacak. 500 pehlivan er meydanına çıkacak ve güçlerini gösterecekler. Altın kemerli başpehlivanların da katılacağı Pamukkale Yağlı Güreşleri'ne tüm halkımızı davet ediyorum. Güreşleri takip etmek isteyen vatandaşlarımız güreşlerimizi ücretsiz olarak izleyebilecekler. Denizli Atatürk Stadı bu Pazar tarihi günlerinden birini yaşayacak. O anlara tanıklık etmek isteyen tüm güreş severleri güreşlerimize bekliyorum" dedi. - DENİZLİ

Başpehlivanlardan Pamukkale yağlı güreşlerine davet
Başpehlivanlardan Pamukkale yağlı güreşlerine davet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Demir Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Demet Akalın Şahan Gökbakar Seren Serengil
Spor Muslera Mete Gazoz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başpehlivanlardan Pamukkale yağlı güreşlerine davet - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 14:18:04. #1.14#

title