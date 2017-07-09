Başpehlivanlar Kırkpınar'da Farklı Kispet Giyemeyecek.

Güreş Federasyonu Kırkpınar'da farklı kispetlerle er meydanına çıkılmasını yasakladı.



Federasyon'dan yapıla açıklamada, "Binlerce yıllık tarihe sahip ata sporumuz güreşin günümüzde de halen orijinal şekliyle devam ettirilmesi için gerekli tüm tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Ancak son yıllarda gittikçe değişkenlik gösteren kispetlerin Yağlı güreş geleneğine uygun olan şekli ve yapısı değiştirilmeye çalışıldığı kurulumuz tarafından gözlemlenmiştir. Bu amaçla Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda bazı tedbirlerin alınması lüzumu görülmüştür" denildi.



Bu sene sadece başpehlivanlarda bu kuralı uygulayacaklarını belirtilen açıklamada. "Buna göre 14-15-16 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde güreşecek olan Başpehlivanlarımıza aslına uygun olan kispetlerle katılması zorunluluğu getirilmiştir. Diğer boylardaki pehlivanlarımızın ise 2018 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yağlı güreş organizasyonlarında giyme şartı getirilmiştir. Aksi takdirde pehlivanlarımız hiçbir şekilde yağlı güreş organizasyonlarına katılamayacaklardır" belirtildi. - İSTANBUL