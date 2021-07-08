Başpehlivan Ramazan Bircan, derece yapamazsa yaş sınırı nedeniyle Kırkpınar'a veda edecek Açıklaması
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Başpehlivan Ramazan Bircan, derece yapamazsa yaş sınırı nedeniyle Kırkpınar'a veda edecek Açıklaması

Başpehlivan Ramazan Bircan, derece yapamazsa yaş sınırı nedeniyle Kırkpınar'a veda edecek Açıklaması
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Spor

Kırkpınar başpehlivanlarından Orhan Okulu'nun ustası, 30 yıldır dualı çayırlarda güreş tutan başpehlivan Ramazan Bircan, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde derece yapamadığı takdirde yaş sınırından dolayı Kırkpınar'a veda edecek.

Kırkpınar başpehlivanlarından Orhan Okulu'nun ustası, 30 yıldır dualı çayırlarda güreş tutan başpehlivan Ramazan Bircan, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde derece yapamadığı takdirde yaş sınırından dolayı Kırkpınar'a veda edecek.

Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak güreşler öncesi son antrenmanını Edirne'de gerçekleştiren Bircan (41), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya Muratpaşa Belediyesi başpehlivanları olarak 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne yoğun tempoyla hazırlandıklarını söyledi.

Kırkpınar'da başpehlivanlık kategorisinde "40 yaş sınırı" uygulamasının olduğunu anımsatan Bircan, derece yapamadığı takdirde bu yılın ardından Kırkpınar'a veda edeceğini ifade etti.

Ramazan Bircan, 41 yaşında olmasına rağmen geçen yıl salgın nedeniyle Kırkpınar'ın gerçekleşmemesine bağlı olarak hak tanındığını, bu nedenle güreşlere katılabildiğini belirtti.

Yaklaşık 30 yıldır güreştiğini belirten Bircan, "Başpehlivanlık kategorisinde 10 yıldır güreşiyorum, bu yıl 11'inci yılım. Bu sene son yılım, yaşa takılıyoruz. Allah izin verirse bu yıl son güreşimizi yapacağız." dedi.

Tecrübeli güreşçi Bircan, güreş kariyeri boyunca çok sayıda çırak yetiştirdiğini, yağlı güreşi bıraktıktan sonra da antrenör olarak güreşe hizmet etmek istediğini dile getirdi.

Yağlı güreşte usta-çırak geleneğinin önemli yer tuttuğunu anlatan Bircan, "Yaklaşık 30 çırak yetiştirdim. Bunlardan 10 başpehlivan çıkardım. Çıraklarımdan Orhan Okulu da altın kemeri almayı başardı. Orhan Okulu çok hırslı ve kondisyonu çok iyi olan bir çırak. Bir şeyler öğretebilip bir şeyler katabildiysek ne mutlu bize. İnşallah yine başpehlivanlar yetiştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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Başpehlivan Ramazan Bircan, derece yapamazsa yaş sınırı nedeniyle Kırkpınar'a veda edecek Açıklaması - Haberler Spor
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