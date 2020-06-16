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Başpehlivan Orhan Okulu, yeniden er meydanlarına çıkmak için gün sayıyor Açıklaması

Kırkpınar başpehlivanlarından Orhan Okulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen güreşlerin yeniden yapılmasının planlandığının açıklanması üzerine memleketi Antalya'nın Kumluca ilçesinde hazırlıklarına hız verdi.

Başpehlivan Orhan Okulu, yeniden er meydanlarına çıkmak için gün sayıyor Açıklaması
16.06.2020 10:35 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:38

Kırkpınar başpehlivanlarından Orhan Okulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen güreşlerin yeniden yapılmasının planlandığının açıklanması üzerine memleketi Antalya'nın Kumluca ilçesinde hazırlıklarına hız verdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle diğer spor dallarında olduğu gibi ata sporu güreşin de ertelenmesi nedeniyle pehlivanlar, antrenman ve hazırlık çalışmalarını kendi aralarında yapıyor.

Kumluca'da başpehlivanlarından Orhan Okulu'nun yanı sıra Tanju Gemici, Hasan Cengiz, Ali Altun, Ramazan Bircan, başaltı pehlivanlarından Davut Cansev, Mustafa Okulu, Hasan Güzeller, Şahin Bilici ve diğer boylardaki pehlivanlar antrenörleri gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Okulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, güreş sezonu öncesi hazırlıklar yaparken salgın nedeniyle güreşlerin iptal edildiğini hatırlattı.

Bu süreçte antrenman yapmakta zorlandıklarını ve özellikle yağlı antrenman yapamadıklarını belirten Okulu, "Pandemi sürecinde salon ortamında ya da doğada bireysel olarak zor şartlar altında antrenmanlarımızı yaptık. Normalleşme sürecinin başlamasıyla rakiplerimizle yağlı antrenmanlar yapmaya başladık. Güreşlerin bir an önce başlamasını arzuluyoruz, inşallah bu süreç kısa sürer. Dualı çayırları, seyircilerimizi özledik." diye konuştu.

Okulu'nun antrenörü Kemal Yılmaz ise güreşlerin ne zaman yapılacağının henüz belli olmadığını, buna rağmen hazırlıklara ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Antrenman sürecinde salgın nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ettiklerini vurgulayan Yılmaz, çalışma yapan tüm sporcuların aynı yerde konakladıklarını, dışarıdan kimseyle temas kurmadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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