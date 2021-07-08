Başpehlivan Orhan Okulu, Kumluca ve Çalı Güreşleri'nden sonra Kırkpınar'da da birinciliği kaptırmak istemiyor
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Başpehlivan Orhan Okulu, Kumluca ve Çalı Güreşleri'nden sonra Kırkpınar'da da birinciliği kaptırmak istemiyor

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde iki kez birinci olan başpehlivan Orhan Okulu, bu yıl Kırkpınar öncesi düzenlenen Kumluca ve Çalı Güreşleri'nde olduğu gibi Er Meydanı'nda birincilik kürsüsüne çıkmak istiyor.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde iki kez birinci olan başpehlivan Orhan Okulu, bu yıl Kırkpınar öncesi düzenlenen Kumluca ve Çalı Güreşleri'nde olduğu gibi Er Meydanı'nda birincilik kürsüsüne çıkmak istiyor.

Antalya Muratpaşa Belediyesi güreşçisi Orhan Okulu, antrenörü Kemal Yılmaz eşliğinde Korkuteli Yaylası'ndaki bir aylık kamp sürecinin ardından hazırlıklarını tamamlayarak Edirne'ye geldi.

Okulu, AA muhabirine Kırkpınar'a yoğun bir antrenman temposuyla hazırlandığını ve birincilik için tüm gücünü kullanacağını söyledi.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ndeki tek hedefinin altın kemer olduğunu vurgulayan Okulu, ata sporu yağlı güreşte adını zirveye yazdırmak istediğini ifade etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl yapılamayan Kırkpınar'a hazır olduğunu belirten Okulu, "Bu yıl Kumluca Güreşleri'yle başladık ve burada birinci olarak sezonumuza iyi bir giriş yaptık. Ardından Bursa Çalı Güreşleri oldu ve orada da birinci oldum. Edirne'ye gelirken Antalya Korkuteli Yaylası'nda bir aylık bir kampımız oldu. Orada da güzel bir kamp geçirdik. Hedefim Kırkpınar'da başpehlivan olarak Antalya'ya altın kemeri götürmek." şeklinde konuştu.

Eski başpehlivanlardan Cengiz Elbeye'yi örnek alarak başladığı yağlı güreşte özveriyle çalışarak başarılı sonuçlar aldığını anlatan Okulu, "2015 ve 2018 yılında başpehlivan oldum. Bunun yanında Kırkpınar'da 3 defa da final yaptım. İlk hedefim altın kemeri 3 yıl üst üste kazanarak ebedi sahibi olmak. İnşallah daha yaşımız genç bunu başarmak istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Başpehlivan Orhan Okulu, Kumluca ve Çalı Güreşleri'nden sonra Kırkpınar'da da birinciliği kaptırmak istemiyor
Başpehlivan Orhan Okulu, Kumluca ve Çalı Güreşleri'nden sonra Kırkpınar'da da birinciliği kaptırmak istemiyor
Başpehlivan Orhan Okulu, Kumluca ve Çalı Güreşleri'nden sonra Kırkpınar'da da birinciliği kaptırmak istemiyor
Başpehlivan Orhan Okulu, Kumluca ve Çalı Güreşleri'nden sonra Kırkpınar'da da birinciliği kaptırmak istemiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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Başpehlivan Orhan Okulu, Kumluca ve Çalı Güreşleri'nden sonra Kırkpınar'da da birinciliği kaptırmak istemiyor - Haberler
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