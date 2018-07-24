Başpehlivan Okulu'dan Başkan Türel'e Ziyaret

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i ziyaret etti.

Başkan Türel, başpehlivan Okulu, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cihan Sidel ve antrenör Kemal Yılmaz'ı makamında kabul etti.

Orhan Okulu'nun altın kemeri Antalya'ya kazandırmasıyla gurur duyduklarını ifade eden Türel, ata sporu güreşte kazanılan başarılarla büyük mutluluk yaşadıklarını aktardı.

Güreşin Antalya için son derece önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Türel, şunları kaydetti:

"Antalya yağlı güreşlerin lokomotifi oldu. Son 6-7 senedir birkaç istisna hariç başpehlivanlık hep Antalya'da kalıyor. Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü de son 3 yıldır olduğu gibi takım halinde bu yıl da şampiyon olmayı başardı. ASAT'lı güreşçilerimiz de alt boyları toparlıyor. Gençlerimiz de alt kategorilerde büyük başarılar yakalıyor."

Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, başpehlivan Okulu'yu tebrik ederek, 3 tam altın ve kendisinin imzasını taşıyan bir kol saati hediye etti. Türel, "İnşallah 3 kez üst üste kazanarak altın kemeri kalıcı olarak Antalyamıza getirirsin, bu yüzden 3 altın taktım." ifadesini kullandı.