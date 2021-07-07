Başpehlivan Koç, sözleşmesini 2023'e kadar uzattı
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Başpehlivan Koç, sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Başpehlivan Koç, sözleşmesini 2023'e kadar uzattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trakya Birlik Genel Müdürlüğü Başpehlivan İsmail Koç ile olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Trakya Birlik Genel Müdürlüğü Başpehlivan İsmail Koç ile olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Trakya Birlik Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen imza töreninde Başpehlivan İsmail Koç, Antrenör Ahmet Yavuz ve Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen hazır bulundu. İmza öncesi konu ile ilgili açıklamada bulunan Genel Müdür Hakan Çalen, "Başpehlivan İsmail Koç ile sözleşmemizi 2023 yılına kadar uzattık. İsmail Koç Trakya Birlik Genel Müdürlüğü Başpehlivanı 3 yıldır bizimle birlikteydi, geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri düzenlenemedi. Bu yıl 660.'sı yapılacak Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde kurumumuzu Baş Boyda temsil edecek olan başpehlivanımız ile sözleşmemizi 2023 yılına kadar uzattık, inşallah hedefimiz bu yıl İsmail'i kürsüde görmek. Hakkımızda hayırlısı olmasını diliyorum" dedi.

Başpehlivan İsmail Koç ise, "Trakya Birlik Genel Müdürlüğü ile sözleşmemizi uzattık. Pandemi dönemi de dahil bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Başta Yönetim Kurulu Başkanımız olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Müdürümüze, Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı ve yöneticilerine çok teşekkür ederim, nasipse bu sene hedefimiz kürsü yapmak" diye konuştu. - EDİRNE

Başpehlivan Koç, sözleşmesini 2023'e kadar uzattı
Başpehlivan Koç, sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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