Başpehlivan İsmail Balaban, bu yıl Kırkpınar'da güreşmeyecek
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Başpehlivan İsmail Balaban, bu yıl Kırkpınar'da güreşmeyecek

Başpehlivan İsmail Balaban, bu yıl Kırkpınar'da güreşmeyecek
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Spor

2013 ve 2017 yılları Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı "Sarı Fırtına" lakaplı İsmail Balaban, 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşmeyeceğini açıkladı.

2013 ve 2017 yılları Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı "Sarı Fırtına" lakaplı İsmail Balaban, 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşmeyeceğini açıkladı.

Balaban, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl salgından dolayı güreşlerin yapılamadığını, bir yarışma programından teklif gelince yarışmaya katıldığını hatırlattı.

Yarışmaya yağlı güreş camiasını temsil etmek ve yağlı güreşi daha geniş kitlelere ulaştırmak için katıldığını anlatan Balaban, elinden geldiğince güreş camiasını en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını anlattı.

"Yeri geldi, çok haksızlık yapıldı. Polemikler yapıldı hep sustum ve ahlakımı korumaya çalıştım." diyen Balaban, şunları kaydetti:

"Camiamızı lekelememek adına çok sabrettim. Çok şükür finale ulaştık ve güzel bir şekilde birinciliği göğüsledim. Bana destek olan öncelikle başta Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim'e teşekkür ederim. Bu sene güreşlere katılamayacağım, çok üzgünüm. Sonuç olarak 6 aylık bir yarışmadan çıktım, güç ve kondisyon olarak büyük kayıp yaşadım. Çok fazla hazır değilim. Oraya çıkmam durumunda sakatlık olma riski de var. Seyircilerimi de hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Onların affına sığınarak bu yıl Kırkpınar güreşlerine katılamayacağım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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Başpehlivan İsmail Balaban, bu yıl Kırkpınar'da güreşmeyecek - Haberler Spor
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