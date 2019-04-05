Başpehlivan Gürbüz, Genç Sporcuyu Dövdü' İddiası

KIRKPINAR başpehlivanlarından Ali Gürbüz, Antalya'da antrenman sırasında, atletizm sporcusu Furkan Onur Özdemir'i (17) dövdüğü iddiasıyla polis merkezinde ifade verdi. Gürbüz'den şikayetçi olduğunu belirten Özdemir, "Bana yumruk attı. Yanında bulunan arkadaşı, geriden koşarak, göğsüme tekme attı" dedi. Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi'ndeki Zeytinköy Stadyumu'nda meydana geldi. Saat 16.00 ile 19.00 arasında, atletizm sporcularına ayrılan alanda, öğrencileriyle birlikte 28 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek atletizm şampiyonasına hazırlanan yardımcı antrenör Damla Gönen ile aynı sahada arkadaşlarıyla antrenman yapan Başpehlivan Ali Gürbüz arasında, iddiaya göre, başka sahada çalışmaları konusunda tartışma çıktı. Gönen'in tartıştığını gören öğrencisi Furkan Onur Özdemir ile 3 arkadaşı, olaya müdahale etti. Bu sırada Gürbüz, Özdemir'in yüzüne yumruk atarken, diğer güreşçi de göğsüne tekme attı. Kavga, araya girenler tarafından sonlandırıldı.

Olay sonrası Furkan Onur Özdemir, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığı darp raporuyla gittiği polis merkezinde, Ali Gürbüz'den şikayetçi oldu. Özdemir, "Stadyumda bize ayrılan alanda arkadaşlarımızla spor yapıyorduk. Bir ara hocamız Damla Gönen'in Başpehlivan Ali Gürbüz ile tartıştığını gördük. Hemen konuşup, yanına geldiğimizde Ali Gürbüz, bana yumruk attı. Yanında bulunan arkadaşı, geriden koşarak, göğsüme tekme attı. Şikayetçiyim" diye konuştu. Şikayet üzerine Ali Gürbüz'ün, Meydan Polis Merkezi'nde ifadesi alındı. İfade sırasında görüntü alınmasını engellemek isteyen polis, perdeleri kapattı. Yaklaşık 2 saat ifade veren Gürbüz, polis merkezinin arka kapısından ayrıldı. - Antalya

Kaynak: DHA