Başpehlivan Gürbüz'e altın kemeri TBMM Başkanı Şentop taktı
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Başpehlivan Gürbüz'e altın kemeri TBMM Başkanı Şentop taktı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Spor

- Başpehlivan Gürbüz'e altın kemeri TBMM Başkanı Şentop taktı 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin başpehlivanlık müsabakalarında rakibi İsmail Koç'u yenerek 4'üncü kez başpehlivan olan Ali Gürbüz'e altın kemeri TBMM Başkanı Mustafa Şentop taktı.

- Başpehlivan Gürbüz'e altın kemeri TBMM Başkanı Şentop taktı

EDİRNE - 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin başpehlivanlık müsabakalarında rakibi İsmail Koç'u yenerek 4'üncü kez başpehlivan olan Ali Gürbüz'e altın kemeri TBMM Başkanı Mustafa Şentop taktı.

Edirne'de 9 Temmuz Cuma günü küçük boy kategorilerindeki pehlivanların güreşleriyle başlayan ve 11 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli boy kategorilerindeki 2 bin 161 pehlivanın kıran kıran gerçekleştirdiği müsabakalarda son gün heyecanı yaşandı. Çeyrek ve yarın final güreşlerinin ardından başpehlivanlık kategorisinde Ali Gürbüz ve İsmail Koç final müsabakasında nefeslerin tutulduğu güreş gerçekleştirdi. Heyecanın doruğa ulaştığı müsabakanın 40 dakikalık ana devresi sona erdi. Puanlamanın göz önünde bulundurulduğu müsabakada rakibine üstünlük kuran Gürbüz, 4'üncü kez başpehlivan oldu.

"İnşallah ebedi altın kemerin sahibi olacağım"

Mücadele sonrası duygularını aktaran Gürbüz, "2 yıl üst üste başpehlivan oldum. Seneye de inşallah başpehlivan olup ebedi altın kemerin sahibi olacağım. Bu sahaya heykelimi diktirmek istiyorum. Güreşi babam için yapıyorum, babamın şanını sırtlamak için yapıyorum" dedi.

Altın kemeri TBMM Başkanı Şentop taktı

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı olan Gürbüz'e altın kemeri TBMM Başkanı Mustafa Şentop Taktı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da dereceye giren diğer pehlivanlara ödüllerini takdim etti.

Başpehlivan Gürbüz'e altın kemeri TBMM Başkanı Şentop taktı
Başpehlivan Gürbüz'e altın kemeri TBMM Başkanı Şentop taktı
Başpehlivan Gürbüz'e altın kemeri TBMM Başkanı Şentop taktı
Başpehlivan Gürbüz'e altın kemeri TBMM Başkanı Şentop taktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı

Kırkpınar'da başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı
Kırkpınar'da başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı
Son Dakika: 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu
Son Dakika: 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.
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Başpehlivan Gürbüz'e altın kemeri TBMM Başkanı Şentop taktı - Haberler Spor
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