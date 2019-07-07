Başpehlivan Ali Gürbüz'ün altın kemerini Bakan Kasapoğlu taktı

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz'ün altın kemerini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu taktı. ?

Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda başpehlivanlık final güreşinde Orhan Okulu'yu yenen Ali Gürbüz, şampiyonluğa ulaştı.

Başpehlivan Gürbüz, ikinci olan Orhan Okulu ve üçüncülüğü paylaşan Mehmet Yeşil Yeşil ile Hamza Köseoğlu, düzenlenen törenle kupalarını aldı. Ali Gürbüz'e altın kemeri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından takıldı.

Diğer boylarda dereceye girenlerin ödüllerini, Edirne Valisi Ekrem Canalp, TBMM Başkanvekili Levent Gök, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, misafir milletvekilleri, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim takdim etti.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geçen yılın başpehlivanı Orhan Okulu'nun cuma günü göndere çektiği Türk bayrağını, İstiklal Marşı eşliğinde Ali Gürbüz'ün gönderden indirmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA