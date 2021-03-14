Başpehlivan Ali Gürbüz, Korkuteli Belediyespor'a transfer oldu

Başpehlivan Ali Gürbüz, Korkuteli Belediyespor kadrosuna dahil oldu.

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, Ali Gürbüz'ü transfer etmelerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Korkuteli'nin evladı yuvasında." ifadesini kullandı.

Korkuteli'ni "güreşin kalbi", "güreşçi yetiştirme fabrikası" olarak nitelendiren İşlek, şu değerlendirmede bulundu:

"Rahmetli Recep Gürbüz'ün oğlu, altın kemerli başpehlivanımız Ali Gürbüz, Korkuteli'nin evladı olarak ilçemiz adına güreşmeye başlıyor. Hoş geldin Ali Gürbüz. Atana ve toprağına hoş geldin. Kispetinde yazacak olan Korkuteli'nin halkı seni seviyor ve dua ediyor. Altın kemer için haydi bismillah."

Başpehlivan Ali Gürbüz de sosyal medya hesabında, "Ata toprağım, memleketim Korkuteli adına güreşmekten onur ve gurur duyuyorum." ifadesine yer verdi.

650'nci, 651'inci ve 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci olarak üç kez başpehlivan unvanını kazanan Ali Gürbüz'ün, bir süre önce sporcusu olduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yolları ayrılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden