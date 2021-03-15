Başpehlivan Ali Gürbüz, Korkuteli Belediyesi'ne transfer oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yollarını ayıran Başpehlivan Ali Gürbüz, Korkuteli Belediyesi ile anlaştı. Korkuteli Belediye Spor Kulübü Güreş Takımı, Kırkpınar Başpehlivanlarından Ali Gürbüz'ü kadrosuna kattı.

Başpehlivan Ali Gürbüz için Korkuteli'nde imza töreni düzenlendi ve dualar edilip kurban kesildi. Recep Gürbüz Kapalı Spor Salonu'nda bir konuşma yapan Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, "Bugün Başpehlivan Ali Gürbüz'ü kadromuza kattık. 15 gündür sohbet ediyoruz. Ali'ye şunu söyledim: Bu profesyonel hayatın içerisinde en büyük manevi hazzın olduğu yer güreş. Babasının memleketinde beraber yürüyelim diyerek, Kumluca Güreşleri ile başlayacak ve Kırkpınar Güreşleri ile devam edecek serüvende Ali Gürbüz'ün kispetinin arkasında Korkuteli Belediyesi yazacak. Sırtın yere gelmesin Ali kardeşim. Miniklerden başaltına kadar olan tüm boylara abilik yapacak, onlara ustalık yapacak, inşallah güreş fabrikası olan Korkuteli'mizden 2-3 tane daha Ali Gürbüz, 2-3 tane daha Hasan Cengiz'ler çıkaracak. Korkuteli tarihinde 2 tane başpehlivan Korkuteli Belediyesi adına yarışacak" dedi.

Kaymakam Ömer Çimşit ise, "Korkuteli ilçesi olarak başta güreş ve futbol anlamında önemli değerleri yetiştirip, ilçemize, Antalyamıza ve ülkemizin hizmetine sunmuş bir ilçe olmanın gururunu yaşıyoruz. Özellikle güreş anlamında Antalyamızın bire ağırlığı var. Korkuteli olarak da Başpehlivan yetiştirmede başta gelen ilçe konumundayız" dedi.

Başpehlivan Ali Gürbüz, tüm güreşlerde kendi memleketinin ismini onur ve gururla söylediğini belirterek "İnşallah bundan sonra da Korkuteli adına hep beraber güreşerek Kırkpınar'da Altın Kemeri hep beraber Korkuteli'ne getireceğim. Bundan sonra Korkuteli'nin ismini duyurmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Konuşmaların ardından Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek ve Başpehlivan Ali Gürbüz birlikte protokolü imzaladılar. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı