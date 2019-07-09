Başpehlivan Ali Gürbüz için tören (1)
- Düzenlenen tören İsmail Balaban'ın konuşması Mehmet Yeşil Yeşil'in konuşması Ali Gürbüz'ün konuşması ANTALYA - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz için Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi.
- Düzenlenen tören
İsmail Balaban'ın konuşması
Mehmet Yeşil Yeşil'in konuşması
Ali Gürbüz'ün konuşması ANTALYA - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz için Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. (1)
Kaynak: AA
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