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Abdullah Güngör, Türkiye, Spor

Başpehlivan Abdullah Güngör'den 'evde kal' çağrısı

Yağlı güreş başpehlivanlarından Abdullah Güngör, korona virüs tehdidi için çektiği videoda Türkiye halkına evde kalması yönünde çağrıda bulundu.

23.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:48
Başpehlivan Abdullah Güngör'den 'evde kal' çağrısı

Yağlı güreş başpehlivanlarından Abdullah Güngör, korona virüs tehdidi için çektiği videoda Türkiye halkına evde kalması yönünde çağrıda bulundu.

Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs salgını için yağlı güreş başpehlivanlarından Abdullah Güngör, çektiği video ile Türk halkına evinde kalması yönünde çağrıda bulundu. Demir adam lakaplı güreşçi Güngör mesajında, "Ülkemizde ve tüm dünyada korona virüs baş göstermiş durumdadır. Bizler vatandaşlar olarak devletimizin aldığı kararlara uymak zorundayız. Bu bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık görevimizdir. Devletimiz ve Sağlık Bakanlığı'mız bize 'dışarı çıkmayın' diyor. Özellikle 65 yaş üzeri değerli büyüklerim, kıymetlilerim, lütfen dışarı çıkmayınız. Bu işin şakası yok. Haberlerden izliyor ve görüyoruz. İyi beslenelim, iyi dinlenelim. Sporcu kardeşlerim de kendi odalarını evlerini antrenman salonu gibi yapabilirsiniz. 'Benim bağışıklığım güçlü, ben sporcuyum' demeyin. İş çok ciddi. Devletimiz tüm kurumları ile önlemlerini alıyor. Allah'ın izniyle bu virüsü de yeneceğiz. En büyük başarı sağlıktır. Sağlık olmadan hayatta bir şey olmaz. O yüzden son olarak 'evinde kal' Türkiyem diyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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