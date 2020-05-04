Başörtülü oldukları için işten çıkarıldıklarını iddia eden 3 kadın savcılığa başvurdu

Bir alışveriş merkezindeki markette işe alınan ancak ilk iş gününde başörtülü oldukları için işten çıkarıldıklarını öne süren 3 kadın, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bir alışveriş merkezindeki markette işe alınan ancak ilk iş gününde başörtülü oldukları için işten çıkarıldıklarını öne süren 3 kadın, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Didem Nur Batal, Sermin Topuz ve Perihan Başak Sözbir'in, avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede, mağdurların, 28 Nisan 2020'de bir şirket tarafından istihdam edilerek bir alışveriş merkezindeki markette çalıştırılmak üzere sanal market elemanı olarak işe alındıkları belirtildi.

Mağdurların 28 Nisan 2020'de işe başlamak üzere mağaza şubesine gittikleri, burada sorumlu müdür S.Ç'nin kendilerine "Bu mağazada işe başlayacağınızdan, yeni eleman geleceğinden haberim yoktu, bunu şirkete bildireyim." dedikten sonra yanlarından ayrıldığı ifade edildi.

S.Ç'nin kısa süre sonra tekrar mağdurların yanına giderek, "Sizi görünce şok oldum çünkü mağazamız başörtülü çalışan kaldırmıyor, tesettürlü olan hiç kimse daha önce burada çalışmadı, bir saate ya da birkaç güne sizi başka bir mağazaya görevlendireceklerdir." dediği iddia edilen dilekçede, mağdurlardan Sözbir'in çalışmaya devam ettiği sırada, söz konusu şirketten Ö. adlı bir kişi tarafından aranarak, "Mağaza sizi tesettürlü olmanız sebebiyle istemiyor, bir günlük maaşınız hesabınıza yatırılacaktır." ifadesini kullandığı öne sürüldü.

Dilekçede, telefon görüşmesinin ardından mağdurların S.Ç'nin yanına giderek durumun ne olduğunu sordukları, S.Ç'nin ise "başörtülerini çıkararak başka bir şubede işe alınabileceklerini, bone takarak mümkün olacağını, kendisinin inisiyatif kullanabileceğini fakat bu şekilde çalışamayacaklarını" beyan ettiği öne sürüldü.

Bir günlük ücreti almadılar

Mağdurların yatırılacak bir günlük ücreti reddederek işten ayrıldıkları, olayın sosyal medya ve bazı basın organlarına yansıması üzerine bir kısım şirket yetkilileri tarafından aranarak başka bir şubede çalışabileceklerinin söylendiği kaydedilen dilekçede "Nitekim bu durumun, yaşanan olayın üstünü örtmek, hakikati çarptırmak, gerçeklerin açığa çıkmasını bir takım yollarla saklamak amacıyla gerçekleştirildiği açıktır." ifadesine yer verildi.

Dini yaşamın bir gereği olan başörtüsü gerekçe gösterilerek mağaza müdürünün emir ve talimatı üzerine kadınların iş ilişkilerinin sona erdirildiği anlatılan dilekçede, "Üstüne üstlük iş akdinin feshi de tam anlamıyla hukuksuz biçimde müvekkiller tahkir edilerek gerçekleşmiş, şüpheli Ö. tarafından müvekkilin iş akdinin feshedildiğini söylerken diğer iki başörtülü arkadaşa da işten çıkarıldıklarını söylemesini istenmiştir." denildi.

Dilekçede, mağdurların markette çalışma haklarının tesettürlü olmaları sebebiyle sonra erdirileceği ve diğer çalışanlardan ayrı bir duruma sahip oldukları söylenerek ilk iş gününde ayrımcı ve eşitliğe aykırı bir tutuma tabi tutuldukları, diğer çalışanlar nazarında aşağılandıkları ve hakarete uğradıkları vurgulanarak, şirketin sorumlu müdürü, mağaza müdürü, S.Ç ve Ö. adlı kişiler ve tespit edilecek diğer kişiler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "hakaret" ve " nefret ve ayrımcılık" suçlarından cezalandırılmaları için gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılması talep edildi.

Kaynak: AA