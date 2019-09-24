Başörtülü öğretmene yapılan eyleme tepkiler büyüyor

24.09.2019 15:46

İzmir'in Foça ilçesinde 'Gaziler Günü' töreninde başörtülü sunucu öğretmeni protesto eden gruba tepkiler sürüyor.



Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve Gazi Tahsin Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'ı ziyaret ederek öğretmenlere yapılan çirkin eylemin kendilerini derinden üzdüğünü dile getirdi. Olay sonrasında bir gazinin kesinlikle böyle bir davranışta bulunmayacağını çok iyi bildiği için oradaki çirkin eylemi gerçekleştirenleri araştırdığını ve gazilik mertebesiyle uzaktan yakından alakalarının olmadığını saptadıklarını belirten Kumartaşlı, "Başörtülü sunucu öğretmenimiz de bizleri ve geleceğimizi yetiştiren ve bir gazilik unvanı kadar kutsal bir unvana sahip olan birisidir. Gazilik nasılsa bizler için öğretmenlik de o mertebededir. Biz gazilerimizin mukaddes değerlerinden biridir. Başörtüsü dinimizin temel emirlerindendir. Orada yapılan bu çirkin eylem sanki gaziler gerçekleştirmiş gibi gösterilmesi bizleri derinden üzmüştür. Tüm öğretmenlerimiz ister başörtülü olsun, ister başı açık, bizim başımızın üstünde yeri vardır" dedi.



Ziyaretten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı ve Gazi Tahsin Koç'a bu nazik ve anlamlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA