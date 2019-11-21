Başörtülü öğretmene saldıran kadın adliyeye böyle gitti
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Başörtülü öğretmene saldıran kadın adliyeye böyle gitti

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran Berrak K. adliyeye sevk edildi.

21.11.2019 11:35 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:36
Başörtülü öğretmene saldıran kadın adliyeye böyle gitti

'ta başörtülü öğretmene saldıran Berrak K. adliyeye sevk edildi. Berrak K.'nin adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen kameralara bakarak gülmesi dikkat çekti.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz Salı günü saat 21.27 sıralarında meydana gelen olayda, bir okulda öğretmenlik yapan Ş.N.E, akşam saatlerinde evine gitmek üzere yolda yürüdüğü sırada saldırıya uğramıştı. Başörtülü öğretmene saldıran Berrak K. olayın ardından polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Berrak K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevki sırasında kendisini görüntülen kameralara bakarak gülen Berrak K. basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Başörtülü öğretmene saldıran kadın adliyeye böyle gitti
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