Başörtülü kızlara saldırıya ilişkin iddianame kabul edildi

26.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:20

Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü kızlara saldıran Semahat Yolcu hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Yolcu, 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü kızlara saldıran Semahat Yolcu hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, saldırıya uğrayan Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce müşteki sıfatıyla yer almıştı. Yolcu'nun, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme', 'Hakaret', 'Tehdit', ve 'Kasten yaralama' suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapsi istenen iddianame İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli Yolcu, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinde 26 Aralık 2019'da hakim karşısına çıkacak.

(İrem Demir/İHA)

Kaynak: İHA