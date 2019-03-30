Başörtülü Kızlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Kadın Adliyede

ADANA'da, yolda karşılaştığı başörtülü Yaren D. ve Caziye Ö.'ye hakaret edip, fiziki müdahalede bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Zübeyde G. (50), adliyeye sevk edildi. Zübeyde G., ifadesinde, "Onlar bana saldırdı" dedi.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar üzerinde 27 Mart'ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Tekel bayisinden sigara alıp çıkan bir kadın, yürürken karşısına çıkan başörtülü Yaren D. ve Caziye Ö.'ye iddiaya göre önce hakaret etti, ardından da fiziki müdahalede bulundu. Yaşananlar, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansırken, saldırıya uğradığını söyleyen genç kızlardan Yaren D., hastaneye giderek darp raporu aldı. Polis merkezine giderek ifade veren Yaren D., "Sarışın 35-40 yaşlarında renkli gözlü bir kadın, bize hitaben '......' diye bağırdı. Arkadaşım 'Pardon bir şey mi dediniz?' diye sordu. Kadın hakaretlerini sürdürdü. Daha sonra kadın, üzerime yürüdü. Peçemi açıp elimi, yüzümü çizdi. Daha sonra kadını uzaklaştırdılar. Kadına 'Polisi arıyorum' dediğimde, 'Ara ara' dedi. Sonra olay yerinden nereye gittiğini bilmiyorum" dedi. Caziye Ö. de ifadesinde benzer iddialarda bulundu, "Kadına 'Bu örtü Allah'ın emri' dedim. Daha sonra kadın Yaren'in peçesine saldırdı ve yüzünü çizdi. 'Burası Türkiye Cumhuriyeti burada yaşayamazsınız' dedi" diye konuştu. Yaren D.'nin babası Ahmet D. ise "Toplumumuz maalesef kutuplaştı. Biz bu olayın farklı bir yöne çekilmesini, siyaset malzemesi olmasını istemiyoruz"dedi.

EVİNDE YAKALANDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten yaralama' ve 'hakaret' iddiasıyla soruşturma başlatılırken, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro ekipleri, olay yerindeki ve şüpheli kadının gittiği bölgedeki tüm güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırmada adının Zübeyde G. olduğu belirlenen şüpheli, dün akşam evinde gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyette ifadesi alınan Zübeyde G., sağlık kontrolüne getirildiği sırada gazetecilere, "Benim ailem de kapalı. Onlar bana saldırdı, ben yolumun üzerinden geçerken onlar bana saldırdı. Sadece 'Bir daha bu sokaklarda gezemeyeceksiniz' dedim. Yüzünü açmaya çalışmadım. Beni dövmeye çalışacaklardı, elimi kaldırdım, kazayla olan bir şey" dedi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Zübeyde G., adliyeye sevk edildi.

- Adana

Kaynak: DHA