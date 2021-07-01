Başörtülü akademisyene saldırı soruşturması: 5 yıl 3 aya kadar hapis istemi
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Başörtülü akademisyene saldırı soruşturması: 5 yıl 3 aya kadar hapis istemi

Başörtülü akademisyene saldırı soruşturması: 5 yıl 3 aya kadar hapis istemi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NİŞANTAŞI'nda bir parkta arkadaşıyla oturan akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldırarak elindeki su şişesiyle yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Eray Çakın hakkındaki soruşturma tamamlandı.

NİŞANTAŞI'nda bir parkta arkadaşıyla oturan akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldırarak elindeki su şişesiyle yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Eray Çakın hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, su şişesini silahtan sayarak şüpheli Eray Çakın hakkında "Silahla kasten yaralama" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

İddianamede, 6 Haziran'da Mıstık Parkı'nda arkadaşı Yasemin Farhat ile oturan akademisyen Neşe Nur Akkaya'nın şüpheli Eray Çakın ile aralarında 3-4 metre mesafe bulunduğu, Akkaya'nın ifadesine göre şüphelinin bakışlarıyla kendilerini rahatsız ettiği, çünkü kendilerinden başka başörtülü olmadığını ifade ettiğine yer verildi. Yasemin Farhat'ın yanlarına gelen kediyi kucağına aldığı, Neşe Nur Akkaya'nın ise kıyafetinin beyaz olması nedeniyle kediyi kenara koyduğunu, bunun üzerine şüphelinin "Kediyi darp edemezsiniz" diye bağırıp halkı galeyana getirmeye çalıştığı iddia edildi. Akkaya'nın kediyi sevdiğini söylemesine rağmen şüpheli Eray Çakın'ın, "Ben sizin gibi insanlardan rahatsız oluyorum. Gaziomanpaşa'ya gidin. Burada yaşayamazsınız, gidin buradan" diye bağırdığı, kendisinin "Rahatsız olduysanız siz gidebilirsiniz" dediğini, şüphelinin de elindeki sert bir cisimle yüzüne vurduğunu ve başörtüsünü çektiğini, kendisini yere fırlattığı anlatıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şüpheli Eray Çakın ise Neşe Nur Akkaya'nın kediyi eliyle ittirip ayağıyla vurduğunu, sakin bir şekilde Akkaya'ya "Kedilerden rahatsız oluyorsanız bankta oturmanız daha iyi olur. Çünkü arkada kedi parkı var" dediğini, Akkaya'nın kendisine "Sen kendi işine bak i..." dediğini, bunun üzerine kendisine hakaret edemeyeceğini belirterek "Kediden ve benden rahatsızsan burası Nişantaşı, burada bir çok parkta kedi var, ve benim gibi insanları çok görürsünüz. Eğer rahatsızsan Gaziosmanpaşa'da bir parkta rahatça oturabilirsiniz" dediğini ve elindeki su şişesinin yumuşak kısmıyla Neşe'nin alın kısmına doğru 1-2 kez vurduğunu, bu arada parkta bulunan sivil polisin araya girdiğini anlattı. Neşe Nur Akkaya'nın "Biz burada başörtüsünden dolayı oturamıyoruz. Bizi burada istemiyorlar " diyerek bağırdığını öne süren Çakın, suçlamaları kabul etmediği belirtildi. 

"KAMU GÜVENLİĞİ AÇISINDAN YAKIN TEHLİKE"

Tanık ifadelerinde şüphelinin elindeki şişeyle Neşe Nur Akkaya'nın yüzüne 7-8 defa vurduğunun görüldüğü belirtildi. İddianamede, şüphelinin söylemi ve Neşe Nur'un başörtüsüne yönelen saldırısı nedeniyle müştekilerin parkta bulunan insanlardan korkarak tedirginlik hissettikleri, hatta Yasemin Farhat'ın başına bir kötülük geleceği korkusuyla İstanbul'dan ayrıldığı müştekiler açısından, kamu güvenliği açısından yakın bir tehlike ortaya çıktığının bu nedenle "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçunun unsurlarının oluştuğu kaydedildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTIOlay sonrası 7 Haziran'da gözaltına alınan Eray Çakın adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıya uğrayan Neşe Nur Akkaya'nın ifadesine başvurulması üzerine ek ifadesi alınan Eray Çakın'ın 10 Haziran'da tutuklandığı da iddianamede yer aldı.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKSoruşturmayı tamamlayan savcılık, şüpheli Eray Çakın hakkında Neşe Nur Akkaya ve arkadaşı Yasemin Farhat'a karşı zincirleme şekilde "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama"  suçundan 1 yıl 3 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli Çakın'ın  "Silahla kasten yaralama" suçundan da 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle olmak üzere toplam 1 yıl 9 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli Çakın, önümüzdeki günlerde İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Başörtülü akademisyene saldırı soruşturması: 5 yıl 3 aya kadar hapis istemi - Haberler
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