Başoğlu'nun Yeğeni İfade Verdi (2)
YURT DIŞI YASAĞI KONULDUBodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakında 'hayasızca hareketlerde bulunmak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren B.B.K. savcılık tarafından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
YURT DIŞI YASAĞI KONULDU
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakında 'hayasızca hareketlerde bulunmak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren B.B.K. savcılık tarafından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. B.B.K. yurt dışı yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.