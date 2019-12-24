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Başoğlu: 2020’de teknolojik gelişimi doğru yorumlayan kazanacak

2020'ye yönelik beklentilerini açıklayan Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Rıza Başoğlu, teknolojik gelişimi doğru yorumlayanlar, inovatif düşünce ve uygulama cesareti olanlar kazanacak.

24.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:23
Başoğlu: 2020’de teknolojik gelişimi doğru yorumlayan kazanacak

2020'ye yönelik beklentilerini açıklayan Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Rıza Başoğlu, teknolojik gelişimi doğru yorumlayanlar, inovatif düşünce ve uygulama cesareti olanlar kazanacak

Kaynak: Dunya.com

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