Başoğlu: 2020’de teknolojik gelişimi doğru yorumlayan kazanacak
2020'ye yönelik beklentilerini açıklayan Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Rıza Başoğlu, teknolojik gelişimi doğru yorumlayanlar, inovatif düşünce ve uygulama cesareti olanlar kazanacak.
24.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:23
2020'ye yönelik beklentilerini açıklayan Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Rıza Başoğlu, teknolojik gelişimi doğru yorumlayanlar, inovatif düşünce ve uygulama cesareti olanlar kazanacak
Kaynak: Dunya.com