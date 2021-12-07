Başmüsteşar Oudkirk: "Türk ekonomisine 50 milyar dolar yatırım yapan ABD'li firmalar var" - Haberler
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Başmüsteşar Oudkirk: "Türk ekonomisine 50 milyar dolar yatırım yapan ABD'li firmalar var"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başmüsteşar Oudkirk:

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği Başmüsteşarı Scott Oudkirk, "Türkiye'de hala, 40 binden fazla insana istihdam sağlayan ve Türk ekonomisine 50 milyar doların üzerinde yatırım yapan bin 800 ABD'li firma var" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği Başmüsteşarı Scott Oudkirk, " Türkiye'de hala, 40 binden fazla insana istihdam sağlayan ve Türk ekonomisine 50 milyar doların üzerinde yatırım yapan bin 800 ABD'li firma var" dedi.

Amerikan Ticaret Odası'nın 'Ben ŞamPiyonum' Ödülleri'nin Gala Töreni'nde bir konuşma yapan Başmüsteşar Oudkirk, ABD'nin, 'Türk ekonomisinin henüz yararlanılmamış büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'de faaliyet gösteren Amerikalı işletmeleri desteklemeyi sürdürmek ve ABD Başkan Biden'ın 'yeniden daha iyi inşa et' hedeflerini gerçekleştirmek için bu işletmelerle ortaklık yapmak için sabırsızlandıklarını belirten Oudkirk, "Türkiye'de hala, 40 binden fazla insana istihdam sağlayan ve Türk ekonomisine 50 milyar doların üzerinde yatırım yapan bin 800 ABD'li firma var" ifadelerini kullandı.

Başmüsteşar Oudkirk, konuşmasına şu sözlerle son verdi:

"Yıllar boyunca, bu ortak refah, ilişkimizin dayanağını oluşturdu ve Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki dostluğun temeli olmayı da sürdürüyor." - ANKARA

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