Başmüdürün geleneksel kar banyosu
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Başmüdürün geleneksel kar banyosu

Ordu'da Dağcılık Kulübü tarafından düzenlenen Çambaşı Yaylası doğa yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.

28.01.2020 16:09 | Son Güncelleme: 28.01.2020 16:14
Başmüdürün geleneksel kar banyosu

'da Dağcılık Kulübü tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.


Ordu Dağcılık Kulübü tarafından her yıl düzenlenen Çambaşı Yaylası 15 kilometrelik kış yürüyüşüne katılan Ordu Başmüdürü Şinasi Duman, her yıl olduğu gibi yine kar banyosu yaptı. Yürüyüş sırasında Turnalık mevkisinde bir çeşme başında mola verildiği sırada bir anda üzerindekileri çıkartan PTT Başmüdürü Şinasi Duman, kendini karların üzerine bıraktı. Karla banyo yapan, yüzüne, gözüne ve vücuduna süren Şinasi Duman, her yıl kar banyosu yaptığını söyledi.


Duman, "2019-2020 geleneksel hale getirdiğim kar banyosu sezonunu açmış bulunuyoruz. Bu bende alışkanlık yaptı. Üşüme hissetmiyorum. Bunu yapınca kendimi daha dinç, daha güçlü ve dinamik hissediyorum" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA
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