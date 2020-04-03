Başmüdür Özdoğru: "Ödemeler evde yapılacak" PTT Kütahya Başmüdürü Ramazan Özdoğru, sosyal yardımların, PTT dağıtıcıları tarafından il emniyet müdürlükleri ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle evlere yapılacağını bildirdi.

PTT Kütahya Başmüdürü Ramazan Özdoğru, sosyal yardımların, PTT dağıtıcıları tarafından il emniyet müdürlükleri ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle evlere yapılacağını bildirdi.

Özdoğru, yaptığı açıklamada, "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek

Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri sürecinde bazı PTT iş yerlerimizde yaşanan yoğunluğun, çalışma arkadaşlarımız ve siz değerli müşterilerimizin Korona virüs Covid-19 hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla, Sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık. Bu süreçte sosyal yardım ödemeleriniz, PTT dağıtıcılarımız tarafından il emniyet müdürlüklerimiz

ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetlerimiz ve bekçilerimizle birlikte evlerinizde yapılacaktır. Kapatılmayan iş yerlerimizde ise gün içinde yoğunluğun artışına göre hizmetimiz durdurulabilecektir. Toplum sağlığımız için tedbirlerimizi artırmaya ve sizin için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA