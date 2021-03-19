Basmane Tren Garı seferlere başlıyor
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Basmane Tren Garı seferlere başlıyor

19.03.2021 13:54 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:00
Basmane Tren Garı seferlere başlıyor

İzmir'de Covid-19 tedbirleri kapsamında seferlerine ara verilen Basmane Tren Garı yarın seferlerine tekrar başlıyor.

İzmir'de Covid-19 tedbirleri kapsamında seferlerine ara verilen Basmane Tren Garı yarın seferlerine tekrar başlıyor.

Ege Bölgesi'nin demiryolu ulaşımında büyük öneme sahip Basmane Tren Garı'nın seferlerine, geçen yıl Covid-19 tedbirleri kapsamında bir süre ara verilmişti. Basmane Tren Garı, 20 Mart günü seferlerine kaldığı yerden devam edecek. Seferler; Basmane-Aydın, Basmane- Denizli, Basmane-Ödemiş, Basmane-Tire, Basmane-Uşak, Basmane-Alaşehir güzergahlarına gerçekleştirilecek.Seferlerde, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yolcu alımı uygulanacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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